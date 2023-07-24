Стиль Барби в политике: министр иностранных дел Индонезии в розовом жакете пришла на встречу

Ретно Марсуди появилась на деловой встрече в красивом образе.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась со своим португальским коллегой Жоао Гомеш Кравиньо, который прибыл в Джакарту с официальным визитом.

Ретно Марсуди / Фото: Associated Press

Марсуди надела на встречу черное платье миди с кружевом на подоле, которое сочетала с жакетом трендового ныне – розового цвета с золотыми пуговицами. Интересно, министр выбрала этот гламурный цвет под влиянием фильма "Барби" или просто решила разбавить деловой лук чем-то ярким?

Ретно Марсуди / Фото: Associated Press

Образ Ретно дополнила молочными балетками с черными носками, жемчужным ожерельем и массивными жемчужными серьгами-пусетами. Политик сделала аккуратную укладку и завершила лук часами и оптическими очками в черепаховой оправе.

Ретно Марсуди / Фото: Associated Press

В таком образе Ретно прекрасно подошла бы на роль Барби-министра в фильме.

Напомним, новоназначенный министр по делам солидарности и семьи Франции – Аврора Берже – пришла на работу в платье малинового оттенка с V-образным вырезом и декоративными черными пуговицами на животе.

Читайте также: