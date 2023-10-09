Стиль Кейт изменился: осенние образы принцессы Уэльской

Королевские поклонники заметили, что стиль принцессы Уэльской в последнее время очень изменился. Теперь на публике Кейт все чаще появляется в брючных костюмах или в брюках в сочетании с жакетами вместо привычных ей платьев.

Решение Кейт Миддлтон отказаться от платьев в пользу костюмов демонстрирует ее обретенную уверенность в себе, считают эксперты.

Наряду с ее новой стрижкой "челка шторка" недавний образ 41-летней принцессы демонстрирует нам целеустремленную, деловую женщину, уверенную в себе, которая занимается проектами, близкими ее сердцу и получает от этого удовольствие.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Такая кардинальная смена стиля заставляет задуматься, а не появился ли в команде принцессы Уэльской человек, который внес "новое дыхание" в ее стиль и повседневные образы. Издание Daily Mail, ссылаясь на близкие источники из дворца, пишет, что это не так.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Она расправила крылья и привлекла внимание общественности к важным вопросам, которые близки ее сердцу. И люди обратили на это внимание. Это вызвало у нее огромное доверие и чувство уверенности в себе", - рассказывает источник.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт по-прежнему тесно работает над своим гардеробом с давней личной помощницей Наташей Джексон. Давайте вспомним, в каких образах мы видели принцессу этой осенью.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам все выходы в брючных костюмах принцессы Уэльской этой осенью.

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