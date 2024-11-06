Стиль Lady Dior: Мелания Трамп и ее костюмы для предвыборной кампании мужа

Хоть ее и критикуют за излишнюю любовь к роскоши и дорогим брендам, однако Мелания остается верной себе и опять выбирает бренд с мировым именем.

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа его супруга Мелания держалась длительное время в стороне от этой политической гонки. Женщина редко появлялась на публике, как и их общий сын Бэррон. Однако, когда выборы стали совсем близиться, Мелания все же присоединилась к поддержке мужа, как и все остальные члены его семьи.

Бывшая модель несколько раз появлялась на публичных мероприятиях, где демонстрировала свой новый любимый стиль - костюмы от Модного дома Dior. Выбранный ею силуэт - это самая настоящая классика бренда, которая берет свое начало из его истоков - первой коллекции Кристиана Диора с названием New Look, которую она презентовал миру в 1947 году.

Однако самым знаковым из всех моделей представленных в коллекции стал костюм с коротким жакетом и юбкой миди, получивший название The Bar. Именно этот стиль полюбила и Мелания, поэтому выбирает идеально сидящие на ней и скроенные жакеты с подчеркнутой талией и прямые юбки. Самыми запоминающимися образами 54-летней миссис трамп было два костюма от Dior - красный и серый.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Также в таком же костюме от Christian Dior из осенней коллекции 2017 года она появилась в видео посвященному ее мемуарам.

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