Стилист герцогини Кембриджской во второй раз стала мамой, а ее муж - королевский фотограф - показал фото малыша

Стилист герцогини Кембриджской во второй раз стала мамой, а ее муж - королевский фотограф - показал фото малыша

Стилист герцогини Кембриджской Наташа Арчер (Джексон) и ее муж – королевский фотограф Крис Джексон – стали родителями во второй раз.

Радостной новостью поделился Крис в своем Instagram, опубликовав снимок двоих сыновей. На фото старший сын пары Тео нежно гладит по голове младшего брата, пока тот мирно спит в люльке.

"Когда ты спускаешься утром вниз в поисках эльфа Эдди и находишь нового младшего брата", - подписал Крис снимок.

Подписчики засыпали Криса и его супругу поздравлениями. Наташа Арчер познакомилась со своим будущим избранником – фотографом Крисом Джексоном, во время одной из рабочих поездок. Дело в том, что Наташа везде сопровождала герцогиню Кембриджскую, в том числе и в заграничных турах, а Крис фотографирует членов королевской семьи.

Кейт и Наташа работали вместе в течение многих лет, и именно Таш, как ее знают друзья, ответственна за многие культовые образы Кейт, в том числе за выходы Кейт перед больницей после рождения ее детей.

Как пишет Hello!, в 2019 году герцог Кембриджский сделала Наташу членом Королевского Викторианского Ордена на специальной церемонии во дворце, в знак признания ее заслуг перед королевской семьей. Награды Королевского Викторианского Ордена являются подарком королевы и вручаются людям, которые служили монарху или другим членам королевской семьи на высоком уровне.

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