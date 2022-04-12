Стилист королевы Елизаветы II рассказала интимную подробность из жизни монарха

Об этом и о многом другом стилист Анджела Келли рассказала в своей книге.

Как пишет Daily Mail, Ее Величество дала "зеленый свет" книге своего доверенного стилиста, в которой рассказывается о том, как монарх справилась со смертью принца Филиппа и карантином из-за пандемии COVID-19.

Анджела Келли почти 30 лет работала стилистом у королевы Елизаветы II. И была среди тех, кто провел большую часть времени взаперти с королевой и ее покойным мужем во время пандемии.

Теперь в своей книге, которая была одобрена Ее Величеством, Келли изложит свой личный рассказ о том, как королева пережила невзгоды пандемии и справилась с потерей герцога Эдинбургского.

Мисс Келли, дочь крановщика из Ливерпуля, католика, трижды разведенная и последние 20 лет поддерживала близкие отношения с королевой Елизаветой II. Она настолько близка с монархом, что написала две книги с одобрения королевы и живет в доме на территории Виндзорского замка.

Анджела Келли, стилист королевы / Getty Images

Мисс Келли редко дает интервью, но однажды она призналась: "Мы две типичные женщины. Мы обсуждаем одежду, макияж, украшения". Келли получила благословение королевы на публикацию первого издания книги "Другая сторона медали: королева, комод и платяной шкаф" в 2019 году. Новое издание этой книги с внесенными в нее корректировками будет выпущено в преддверии платинового юбилея, включает новую главу, в которой также рассказывается о похоронах герцога Эдинбургского, первых публичных мероприятиях после пандемии и о предстоящих празднованиях юбилея монарха в июне.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

В новой книге Келли рассказала еще одну интимную подробность, что у нее с Елизаветой II одинаковый размер обуви, и стилистка лично носит новые туфли королевы прежде, чем их обует сама монарх.

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