Стилист королевы Елизаветы II теперь всегда рядом с ней: что произошло

Стилист королевы Елизаветы II теперь всегда рядом с ней: что произошло

Королева Елизавета II теперь много времени проводит дома в Виндзорском замке, оттуда же монарх проводит рабочие встречи с помощью видеосвязи. А помогает ей выглядеть на этих встречах соответственно ее давняя помощница и стилист Анджела Келли.

Сообщается, что королева предложила своей помощнице переехать в Виндзорский замок на постоянной основе. И, как сообщает The Sun, миссис Келли согласилась. Жить Анджела будет рядом с покоями Ее Величества и сможет прийти на помощь королеве, которая испытывает трудности с мобильностью, практически в любой момент.

Когда монарх проводил виртуальные мероприятия и выступает с ключевыми обращениями к нации, именно Анжела помогает ей подготовится и выглядеть соответствующе. У Анджелы очень уникальные отношения с королевой, поскольку она работала ее личным советником и старшим костюмером более двух десятилетий. Она является неотъемлемой частью ближайшего окружения монарха, и за эти годы дамы очень подружились.

Анджела Келли, стилист королевы / Фото: Getty Images

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"Я люблю королеву и все, что с ней связано", — однажды сказала Анджела The Telegraph . "Она позволила мне сблизиться с ней за эти годы. Я никогда не переступлю черту и по-прежнему благоговею перед королевой". Келли говорит, что у них с Ее Величеством них на удивление нормальные отношения. "Мы две типичные женщины. Мы обсуждаем одежду, макияж, украшения. Мы говорим: "Будет ли это украшение хорошо смотреться с этим нарядом?".

53-летняя Келли написала две книги о монархе, с разрешения Ее Величества, разумеется, и рассказала, что разнашивает для нее туфли. Прекрасно, что Елизавете II будет с кем поболтать по душам в замке.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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