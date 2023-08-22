Стилист назвала главный секрет свадебного платья Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вышла замуж, когда ей было 29 лет. Она всегда славилась стройной фигурой, но дизайнер ее свадебного платья – Сара Бертон – сделала все, чтобы еще больше подчеркнуть стройность талии невесты.

Экспер по стилю Миранда Холдер считает, что дизайнер использовала дополнительные накладки вокруг бедер Кейт Миддлтон, чтобы сделать талию будущей принцессы еще более тонкой и изящной, пишет express.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

"Все дело в добавлении объема к определенным областям, чтобы другие части тела выглядели меньше", - говорит стилист. Вот и весь секрет.

Хотя невооруженным глазом видно, что фигура Кейт и так очень стройная, а талия и без всех этих хитростей очень тонкая. Кстати, после рождения троих детей, фигура Кэтрин такой и осталась.

Кейт Миддлтон в день своей свадьбы в платье Alexander McQueen / Фото: Associated Press

Ранее вспоминая свадьбу Дианы и Чарльза, мы показывали, как выглядела пара обуви невесты, которую создавали шесть месяцев.

Кейт Миддлтон в день своей свадьбы в платье Alexander McQueen / Фото: Associated Press

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