Стильная болельщица: кронпринцесса Мэри сходила на футбол

Жена кронпринца Фредерика любит футбол.

На прошлой неделе Ее Королевское Высочество принцесса Мэри вместе с супругом Фредериком посетила матч между командами Дании и Бельгии в рамках "Евро-2020".

Кронпринцессу запечатлели фотографы во время прибытия на стадион Паркен в Копенгагене. 49-летняя Мэри была одета в лаконичное белое платье, к которому подобрала тонкий коричневый ремешок, такого же цвета сумку через плечо и босоножки на невысоких каблуках.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

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Кронпринцесса также набросила поверх платья жакет насыщенного бордового оттенка. И дополнила свой аутфит миниатюрной подвеской в виде сердца на шее, серьгами-кольцами в ушах, несколькими браслетами на запястьях и кольцами. Макияж на лице был достаточно насыщенным, а волосы аккуратно уложены.

Кстати, любит прийти на стадион и королева Нидерландов Максима. Ее часто можно увидеть во время футбольных игр национальной сборной Нидерландов.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Associated Press

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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