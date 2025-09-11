Стильная будущая королева: принцесса Амалия показала, что любит люксовые бренды

Катарина-Амалия / © Getty Images

Реклама

21-летняя принцесса Нидерландов Катарина-Амалия появилась на публике. 10 сентября девушка встретилась с мэром Амстердама Фемке Халсема в ее официальной резиденции. Встреча была посвящена развитию города, поэтому Амалия также пообщалась с различными жителями Амстердама, играющими важную роль в жизни столицы ее страны.

Надела Амалия лаконично и по-деловому, но при этом ее образ был выдержан в стиле «тихая роскошь». Дело в том, что принцесса надела блузу с воротом-галстуком, прямые брюки от Max Mara, а также туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Шика этому наряду добавили аксессуары, ведь на плече у Амалии красовалась сумка винного цвета от Chanel, а на ее руке можно заметить золотые часы Cartier, стоимость которых около 31 тысячи долларов.

Катарина-Амалия / © Getty Images

Также эту модель часов обожает еще одна королевская особо — супруга принца Гарри — герцогиня Сассекская. Меган получила золотые часы в подарок от мужа и ранее они принадлежали его матери покойной принцессе Диане. Украшение герцогиня практически никогда не снимает. Она также часто носит этот аксессуар с браслетом The Love.

Реклама

Меган Маркл с золотыми часами Cartier на руке / © Associated Press