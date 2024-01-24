Стильная герцогиня Эдинбургская "выгуляла" подарок короля Чарльза III

Ранее в таких шарфах появлялись на публике дочь Софи – Луиза, а также королевская принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс.

Теперь пришла очередь и самой герцогини Эдинбургской вышли в свет с аксессуаром. Сегодня Софи посетила Академию для девочек Харрис в Восточном Далвиче в Лондоне. Там герцогиня приняла участие в семинаре по обучению молодых девушек вопросам менструального здоровья, который проводила организация Wellbeing of Women. Софи является покровителем организации.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

На публике Ее Высочество появилась в черном удлиненном жакете и брюках-клеш со стрелками и поясом на талии, а также голубой блузкой. А на шею одела тот самый шарф Highgrove Heritage стоимостью 115 фунтов стерлингов (147 долларов). Изготовлен аксессуар из 100-процентной ультратонкой мериносовой шерсти из Австралии.

Софи собрала волосы заколкой, надела серьги с прозрачными камнями и сделала лаконичный макияж. На ее запястье было несколько золотых браслетов, а маникюр она делать не стала.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как новый образ герцогини Эдинбургской Софи раскритиковали поклонники.

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