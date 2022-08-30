Стильная герцогиня: рассматриваем новые кадры из фотосета Меган Маркл для The Cut

В этом интервью Меган Маркл, наконец-то, озвучила истинную причину из-за которой они с принцем Гарри вынуждены были покинуть королевскую семью.

Вчера мы видели первый кадр, авторства фотографа Кэмпбелла Эдди, а позже и он сам, и на странице журнала поделились и другими фото.

На обложке Меган запечатлена в платье из коллекции Tory Burch Resort '23, ее волосы гладко зачесаны, на лице видны веснушки, а в ушах сверкают изумрудные серьги от Lanvin.

На другом фото герцогиня позирует сидя на деревянном стуле в саду, на ней одето черное платье с глубоким вырезом на декольте, а волосы так же собраны.

Так же в том же саму Меган запечатлена в белом брючном костюме и остроносых туфлях, позируя на фоне красных цветов. У нее уже распущены длинные волосы, а на лице нюдовый макияж.

А еще на одном снимке герцогиня Сассекская запечатлена сидя на деревянной лавке в черно-белом платье без бретелек.

В интервью Меган рассказала, что осознает всю ответственность, которая легла на ее плечи после замужества с Гарри.

"Важно подумать об этом, потому что даже во время интервью с Опрой я осознавала тот факт, что есть маленькие девочки, которых я встречаю, и они просто такие: "Боже мой, это настоящая принцесса". Но ее амбиции в отношении себя (и маленьких девочек, которые равняются на нее) больше, чем выйти замуж за "статус":

"Я просто смотрю на них всех и думаю: у тебя внутри есть сила, чтобы создать жизнь более великую, чем любая другая", - говорит герцогиня.

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