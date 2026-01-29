Стильная и практичная: как выглядит самая любимая сумка королевы Камиллы

Королева Камилла / © Associated Press

Недавно королева Камилла брала эту сумку с собой на службу в церковь Святого Петра в Вулфертоне, в Сандрингеме, где пояивлаьс с мужем королем Чарльзом, его сестрой принцессой Анной и ее мужем Тимоти Лоуренсом.

Это мягкая кожаная изумрудная сумка от бренда DeMellier London на короткой круглой ручке, очень практичная и вневременная. Королева носит ее очень часто, так как подходит аксессуар практически к любому образу из-за своей классической формы и практичного цвета.

Кстати, у Меган Маркл также есть такая сумка в гардеробе и герцогиня Сассекская иногда появлялась с ней, когда жила в Лондоне с принцем Гарри. Но после переезда в Америку мы не видели Меган больше с этим аксессуаром.

Напомним, ранее мы рассказывали о всех любимых сумках, которые носит королева Камилла на публичные мероприятия.