- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Стильная и практичная: как выглядит самая любимая сумка королевы Камиллы
Именно этот аксессуар Ее Величество выгуливает в свет чаще остальных своих сумок.
Недавно королева Камилла брала эту сумку с собой на службу в церковь Святого Петра в Вулфертоне, в Сандрингеме, где пояивлаьс с мужем королем Чарльзом, его сестрой принцессой Анной и ее мужем Тимоти Лоуренсом.
Это мягкая кожаная изумрудная сумка от бренда DeMellier London на короткой круглой ручке, очень практичная и вневременная. Королева носит ее очень часто, так как подходит аксессуар практически к любому образу из-за своей классической формы и практичного цвета.
Кстати, у Меган Маркл также есть такая сумка в гардеробе и герцогиня Сассекская иногда появлялась с ней, когда жила в Лондоне с принцем Гарри. Но после переезда в Америку мы не видели Меган больше с этим аксессуаром.
Напомним, ранее мы рассказывали о всех любимых сумках, которые носит королева Камилла на публичные мероприятия.