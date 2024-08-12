Стильная и уверенная в себе: стало известно, кем вдохновляется принцесса Беатрис

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон утверждает, что принцесса Беатрис черпает вдохновение у принцессы Уэльской Кэтрин, благодаря чему ее уверенность в себе растет.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / Фото: Getty Images

"Беатрис уверена в себе — так же, как Зара Тиндалл и принцесса Кейт. Она пошла в свою мать — которая также очень самостоятельная личность. Это часто видно по одежде, которую она носит, поскольку она не боится выделяться из толпы. В некотором смысле это напоминает Кейт, у которой она черпает вдохновение. Кейт очень похожа на нее в плане уверенности в себе", - говорит эксперт, цитирует его слова express.co.uk.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская на параде Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Считается, что за последние несколько лет и особенно с момента свадьбе с Эдоардо Мапелли-Моцци стиль принцессы Беатрис очень преобразился. Но, Беатрис потребовалось довольно много времени, чтобы обрести эту уверенностб и новый стиль.

"Она высоко держит голову, способна открыто выражать свои чувства и рада принимать участие в королевских мероприятиях. Беатрис не стесняется демонстрировать проявления чувств на публике. Иногда мы замечали, что она очень тактильно прикасается к рукам людей. Это показывает, что Беатрис открыто говорит о своих чувствах и хочет казаться искренней и понятной, но при этом общаться с людьми и выстраивать с ними доверительные отношения", - считает эксперт.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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