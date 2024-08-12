Стильная и уверенная в себе: стало известно, кем вдохновляется принцесса Беатрис

Недавно принцессу Йоркскую Беатрис назвали одной из самых стильных королевских особ Великобритании.
Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон утверждает, что принцесса Беатрис черпает вдохновение у принцессы Уэльской Кэтрин, благодаря чему ее уверенность в себе растет.
"Беатрис уверена в себе — так же, как Зара Тиндалл и принцесса Кейт. Она пошла в свою мать — которая также очень самостоятельная личность. Это часто видно по одежде, которую она носит, поскольку она не боится выделяться из толпы. В некотором смысле это напоминает Кейт, у которой она черпает вдохновение. Кейт очень похожа на нее в плане уверенности в себе", - говорит эксперт, цитирует его слова express.co.uk.
Считается, что за последние несколько лет и особенно с момента свадьбе с Эдоардо Мапелли-Моцци стиль принцессы Беатрис очень преобразился. Но, Беатрис потребовалось довольно много времени, чтобы обрести эту уверенностб и новый стиль.
"Она высоко держит голову, способна открыто выражать свои чувства и рада принимать участие в королевских мероприятиях. Беатрис не стесняется демонстрировать проявления чувств на публике. Иногда мы замечали, что она очень тактильно прикасается к рукам людей. Это показывает, что Беатрис открыто говорит о своих чувствах и хочет казаться искренней и понятной, но при этом общаться с людьми и выстраивать с ними доверительные отношения", - считает эксперт.
Напомним, мы собрали для вас интересную подборку любимых сумок принцессы Йоркской.
Читайте также:
- Именинница дня: как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци
- Они не Меган: почему принцессы Беатрис и Евгения могут совмещать работу и королевские тусовки
- Как влюблялись принцы и принцессы: 10 королевских историй любви