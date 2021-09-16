Стильная и в 82: королева София в синем костюме и на каблуках приехала на мероприятие

Стильная и в 82: королева София в синем костюме и на каблуках приехала на мероприятие

Королеве Испании Софии 82 года, но она все так же, как и раньше, полна сил и энергии для того, чтобы выполнять свои королевские обязанности.

82-летняя королева София посетила конкурс скульптур и живописи в парке Эль-Ретиро в Мадриде. Выглядела Софи элегантно и стильно в синем брючном костюме, состоящем из жакета и брюк-клеш под которым была белая блуза. Лук она дополнила синими туфлями из замши на невысоких устойчивых каблуках, а в руках держала маленькую сумку тоже синего цвета с металлическими заклепками.

В тон своему наряду София подобрала синюю защитную маску, брошку в виде цветка, которую пришпилила на пиджак, а также множество разных украшений на шее. Также она сделала макияж глаз и стильную укладку.

Королева София / Getty Images

Летом на публике королева демонстрировала более яркие луки. Например, на Фестиваль классического театра, который проходил в руинах римского амфитеатра Мериды, Ее Величество приезжала в интересном комбинезоне в принт ромашек.

Испанская королевская семья / Getty Images

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Стильная испанская королева София (21 фото)

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