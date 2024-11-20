Стильная и в джинсах: королева Рания посетила университет

Супруга короля Абдаллы II нанесла визит в Технологический университет принцессы Сумайи.

Рания выразила особую благодарность Ее Королевскому Высочеству принцессе Сумайе бинт Эль Хассан, персоналу и замечательным студентам за их чудесный прием, а также опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram.

В этот раз королева Рания облачилась в жакет из денима и джинсы-клеш, обула кожаные сапоги на высоких каблуках и небольшая сумка висела у нее на плече. Ее Величество сделала красивую укладку и макияж, у нее был французский маникюр, на шее золотое украшение, а также золотые серьги в ушах.

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Буквально несколькими днями ранее королева вместе с семьей посетила открытие 20-й сессии парламента, где блистала в эффектном красном аутфите и в компании своей дорогой невестки – принцессы Раджвы.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Instagram королевы Рании

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