Стильная и в обычной жизни: королеву Софию запечатлели папарацци в Афинах

Стильная и в обычной жизни: королеву Софию запечатлели папарацци в Афинах

82-летняя королева София все еще находится в Греции.

На выходных там состоялась свадебная церемония принца Филиппоса и Нины Флор, красивое торжество посетила и бывшая испанская королева и мать правящего короля Филиппа VI – София.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Associated Press

Ее запечатлели папарацци на выходе из отеля в Афинах, в котором Ее Величество остановилась. Одета королева была в белую блузку, серый удлиненный жакет, темно-синие брюки клеш, а в руках держала серебристо-серую сумку и пестрый платок. Обута София была в темные ботинки, также на ней было множество украшений. А красивая укладка и синяя маска на лице завершали образ.

Королева София / Getty Images

Свадьбу также, напомним, посетили британские принцессы Беатрис и Евгения со своими мужьями. Особенно очаровала принцесса Беатрис - она надела на мероприятие платье Gucci, в котором появлялась на публике три года назад.

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