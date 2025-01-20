Стильная как ее мама Иванка: внучка Дональда Трампа очаровала публику красотой и хорошим вкусом

Семья Дональда Трампа посетила церковь Святого Иоанна в Вашингтоне, где прошла служба перед инаугурацией. Через считанные часы политик во второй раз официально станет президентом США.
Поддержать его на этом важном мероприятии прибыла старшая внучка - 13-летняя Арабелла Роуз Кушнер. Девочка выбрала наряд коричневого оттенка и выглядела очень стильно и по-взрослому.
На Арабелле было пальто-кейп, которое она носила в сочетании с брюками и перчатками. Также внучка президента распустила волосы и обула сапоги коричневого цвета на небольших каблуках.
Тем временем мама Арабеллы - Иванка Трамп - затмила на мероприятии даже саму первую леди. Она надела роскошный наряд изумрудного цвета и шляпку, которая напоминала те, которые носят принцессы.
Напомним, что 25 октября 2009 года Иванка замужем за миллионером Джаредом Кушнером, с которым она встречалась год до свадьбы. Он является сыном мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка. У пари три ребенка.
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