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Стильная, как и ее мама-королева: принцесса Катарина-Амалия появилась на необычной церемонии

Стильная, как и ее мама-королева: принцесса Катарина-Амалия появилась на необычной церемонии

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

В подобном мероприятии наследница престола приняла участие сольно впервые.

21-летняя кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия окрестила корабль боевой поддержки Del Helder в Флиссингене, который был спроектирован и построен по поручению Министерства обороны. Den Helder будет служить новым судном снабжения Королевского флота Нидерландов, поставляя топливо, боеприпасы, воду, продовольствие и запасные части военным судам в море по всему миру. После торжественного мероприятия крещения кронпринцесса осмотрела корабль и пообщалась с экипажем и строителями.

Для этого мероприятия Катарина-Амалия выбрала стильное пальто оттенка капучино и нежно-розовый костюм от бренда Maх Mara. В цвет пальто она надела также теплую водолазку и дополнила образ красивыми аксессуарами: клатчем, коричневыми перчатками и туфлями.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия / © Getty Images
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

А вот волосы Амалии украшал интересный обруч, а в ушах сверкали массивные золотые серьги.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия / © Getty Images
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Отличный вкус девушка явно унаследовала от своей мамы королевы Максимы, которая всегда одета ярко и безупречно. Также королева Максима обожает брючные костюмы и часто их носит на различные деловые встречи. Например, в розовом total look, почти как у ее дочери, она появилась на одном из недавних мероприятий. Образ произвел фурор среди ее поклонников.

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