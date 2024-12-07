Стильная, как и старшая сестра: Пиппа Миддлтон пришла на концерт принцессы Кейт

6 декабря, принцесса Уэльская Кейт провела в Лондоне ежегодную рождественскую службу Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве. Это красивое праздничное мероприятие будет транслироваться на британском телевидении уже в канун Рождества.

Посетили в этом году концерт близкие Кэтрин - ее дети, муж, родители и родственники Уильяма. Также среди гостей была младшая сестра Кейт - Пиппа Миддлтон, с которой она очень близка и дружна.

41-летняя Пиппа выглядела роскошно и гламурно, хотя ее образ был довольно лаконичным. Она сочетала черное твидовое пальто с длинными рукавами и платье, которое осталось под ним спрятано. Яркости наряду добавили аксессуары - красные туфли и клатч от бренда Emmy London. Также в ушах Пиппы блистали красивые серьги в виде бантов, а ее волосы, которые, кстати, стали значительно короче, были уложены в легкие локоны.

Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / Фото: Getty Images

Сама же Кейт надела наряд красного цвета. На ней было любимое двубортное пальто с черными пуговицами и длинная клетчатая юбка. Особенной романтики наряду добавлял большой бархатный бант, который выглядывал из-под пальто.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

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