Стильная, как и старшая сестра: Пиппа Миддлтон пришла на концерт принцессы Кейт

Она добавила праздничного настроения в свой образ с помощью ярких аксессуаров.
6 декабря, принцесса Уэльская Кейт провела в Лондоне ежегодную рождественскую службу Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве. Это красивое праздничное мероприятие будет транслироваться на британском телевидении уже в канун Рождества.
Посетили в этом году концерт близкие Кэтрин - ее дети, муж, родители и родственники Уильяма. Также среди гостей была младшая сестра Кейт - Пиппа Миддлтон, с которой она очень близка и дружна.
41-летняя Пиппа выглядела роскошно и гламурно, хотя ее образ был довольно лаконичным. Она сочетала черное твидовое пальто с длинными рукавами и платье, которое осталось под ним спрятано. Яркости наряду добавили аксессуары - красные туфли и клатч от бренда Emmy London. Также в ушах Пиппы блистали красивые серьги в виде бантов, а ее волосы, которые, кстати, стали значительно короче, были уложены в легкие локоны.
Сама же Кейт надела наряд красного цвета. На ней было любимое двубортное пальто с черными пуговицами и длинная клетчатая юбка. Особенной романтики наряду добавлял большой бархатный бант, который выглядывал из-под пальто.
Читайте также:
- Королевский титул для сестры принцессы Кейт: получит ли его Пиппа Миддлтон
- В платье с рюшем и цветочным принтом: Пиппа Миддлтон сопровождала сестру Кейт в романтичном образе
- Красотка, как и ее старшая сестра: Пиппа Миддлтон под прицелом фотографов