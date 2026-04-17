Стильная, как и ее мама: нидерландская принцесса Катарина-Амалия посетила бранч
Пока король и королева находились с визитом в США, их старшая дочь — принцесса Катарина-Амалия — совершила сольную поездку в Амстердам.
16 апреля наследница дома Оранских — принцесса Оранская Катарина-Амалия прибыла в официальную резиденцию мэра Амстердама на бранч во время двухдневного визита в город.
В этот день Катарина-Амалия надела бордовый брючный костюм от Mango под которым был топ на пуговицах в тон. Она дополнила образ золотыми серьгами амстердамского ювелирного бренда Franky Amsterdam, золотой подвеской на шее и клатчем от Hermes, который держала в руках.
Девушка распустила волосы и сделала очень легкий естественный макияж, и светлый маникюр, а также надела несколько золотых колец на пальцы.
Катарина-Амалия наследница нидерландского престола и будущая королева.