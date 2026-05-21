Стильная королева Дании Мэри продемонстрировала лаконичный деловой ансамбль на мероприятии
Ее Величество подобрала стильные деловые вещи, которые прекрасно вписались в формат события.
Королева Дании Мэри приняла участие в праздновании 40-летия инициативы социальной организации Settlementet в сфере трудоустройства и образования в Копенгагене.
Во время события королева встретилась с молодыми людьми, которые участвуют в программе стажировки. Этот день отметили фестивалем на Саксогаде, где соседи, партнеры, волонтеры и стажеры отпраздновали годовщину речами и концертом.
Королева Мэри была одета в тот день в темно-синий жакет с пуговицами на манжетах от Veronica Beard, который сочетала с белыми широкими брюками и лаконичным трикотажным топом. Также королева дополнила лук очками от Gucci.