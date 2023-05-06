Стильная принцесса: 19-летняя наследница нидерландского престола в Букингемском дворце

Представлять Нидерланды на коронации будет старшая дочь королевы Максимы.
Наследная принцесса Нидерландов - 19-летняя Катарина-Амалия - появилась на красной дорожке в Букингемском дворце. Девушку и ее бабушку - 85-летнюю принцессу Нидерландов Беатрикс - пригласили на коронацию Чарльза III.
В отличии от других высокопоставленных дам, Катарина-Амалия отдала предпочтение брючному костюму, в котором выглядела очень стильно.
Наряд девушки был от бренда Marina Rinaldi и состоял из двубортного немного удлиненного жакета и классических брюк со стрелками. Его принцесса дополнила замшевыми туфлями-лодочками и клатчем.
Немного гламура этому луку добавили подвеска с огромным камнем нежно-розового оттенка и такое же кольцо на пальце.
А вот ее бабушка отдала предпочтение юбке до колен, блузе и накидке-пончо.
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