Стильная принцесса: дочь Уэльских - Шарлотта - очаровала публику на пасхальной службе

Девочка приехала вместе с родителями и братьями в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где вчера состоялась пасхальная служба.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Getty Images

Юная Шарлотта уже второй год подряд посещает мероприятие. В этом году Шарлотта была одета в милое платье от бренда Rachel Riley с оборками, короткими рукавами-фонариками и с мелким цветочным принтом.

Платье стоимостью чуть больше 80 долларов Шарлотта дополнила голубыми колготами и лаковыми темно-синими балетками, а также пальто от Amaia. Волосы принцессы были частично заплетены в косички и завязаны голубой лентой.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

В прошлом году на Пасху принцесса Шарлотта также была одета в платье от Rachel Riley с цветочным принтом и воротником, была в колготах в тон и темно-синем кардигане il Porticciolo Roberto.

Принцесса Шарлотта с семьей на пасхальной службе в 2022 году / Фото: Associated Press

В этом году Уэльские также впервые взяли на службу своего младшего сына – принца Луи, который снова очаровал публику и фотографов.

Принц Луи Уэльский / Фото: Getty Images

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