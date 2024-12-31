Стильная принцесса Шарлотта: вспоминаем выходы дочери Уэльских в 2024 году

Принцесса Шарлотта Уэльская в этом году была в центре внимания королевской семьи.

У Шарлотты было не так много публичных выходов и это было связано прежде всего с тем, что ее мама Кейт боролась с раком.

Одним из первых фото, которое увидела публика был снимок ко Дню рождения принцессы Шарлотты - 2 мая. Принцесса Уэльская поделилась в соцсетях снимков своего авторства. А поклонники заметили, как выросла 9-летняя Лотти.

Принцесса Шарлотта / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Далее в июне мы видели Шарлотту на праздничном параде Trooping the Colour в честь Дня рождения короля Чарльза III. Лотти появилась на балконе Букингемского дворца со своими родителями и братьями - Джорджем и Луи.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Семья Уэльских на параде Trooping the Colour в 2024 году / Фото: Associated Press

В июле Шарлотта вместе с мамой Кейт посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне. Этот выход мамы и дочери также был долгожданным.

Принцесса Шарлотта с мамой принцессой Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Далее были осенние школьные каникулы и Уэльские уединились в своем особняке в Норфолке. А в декабре принцесса Шарлотта снова с семьей посетила рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве, организованный принцессой Уэльской.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

И на Рождество мы увидели принцессу Шарлотту в Сандрингеме. Девочка с радостью общалась с публикой, собирала цветы и подарки и даже делала селфи.

Принцесса Шарлотта с семьей на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Напмоним, ранее мы собрали для вас все появления принцессы Кейт на публике в 2024 году.

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