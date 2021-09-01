Стильная Уоллис и король Эдуард: как герцог и герцогиня Виндзорские посещали Венецианский фестиваль

Герцог и герцогиня Виндзорские прожили долгую и почти беззаботную жизнь. Среди архивов множество их совместных фотографий.

В этот день 1 сентября 1956 года принц Эдуард и его супруга Уоллис Симпсон были запечатлены во время прогулки по острову Лидо в Венеции, в Италии. В это время там как раз стартовал Международный венецианский кинофестиваль.

Уоллис и Эдуард любили бывать в светском обществе. В этот день на публике герцогиня Виндзорская появилась в лаконичном платье без рукавов и с пуговицами посередине, талию подчеркнула белым поясом в тон которому подобрала перчатки. В руке Уоллис несла также белую сумку, к которой был привязан платок, а обута была в белые кожаные туфли на каблуках.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Getty Images

Также читайте Как король отрекся от престола: история любви Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон

Выглядела герцогиня весьма изящно. Темные волосы ее были собраны в фирменную прическу, на шее у жены экс-короля было жемчужное украшение, а в ушах – серьги-клипсы. Уоллис была в солнцезащитных очках.

Герцог Виндзорский был одет в светлые брюки и тениску, в руках у него была сигарета. Курил Эдуард много и умер от рака горла в 1972 году за месяц до своего 78-летия. Уоллис, к слову, пережила супруга на 14 лет и скончалась в 1986 году.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Associated Press

Читайте также: 10 ретро-фото знаменитостей на Венецианском кинофестивале

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку