Стильная Зара Тиндалл появилась на скачках со своей 12-летней дочерью Мией, которая выглядела очень модно

Зара и Майк Тиндаллы вместе со старшей дочерью Мией посетили скачки на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле, на северо-западе Англии.

Зара Тиндалл и ее дочь Миа Тиндалл и муж Майк Тиндалл / © Getty Images

Это был второй день скачек Grand National Festival. Зара выглядела невероятно стильно, одета в брючный костюм нежного персикового оттенка от Meandem. Под жакетом у нее была блузка с воротником-стойкой Сefinnstudio Studio Riley белого цвета, обула Зара туфли-лодочки Emmy London, в руках у нее была сумка Strathberry, а на голове красивая шляпа с бантом от Camilla Rose Millinery.

В ушах у Зары были золотые серьги с жемчугом от Hector Lion Jewellery, и солнцезащитные очки от Finlayandco. Волосы Тиндалл были собраны в прическу, а на губах был розовый блеск.

Зара Тиндалл и ее дочь Миа Тиндалл / © Getty Images

Также внимание привлекла 12-летняя дочь Зары и Майка — Миа Тиндалл. Девочка была в великолепном синем костюме в тонкую полоску от Elsy, под жакетом была белая блузка, на голове у нее был ободок, а на плече сумка Aspinal of London из плетеной кожи цвета шампанского, а ей в тон были подобраны туфли. Длинные светло-рыжие волосы девочки были распущены, также она немного подчеркнула губы блеском и накрасила ресницы.

Зара Тиндалл и ее дочь Миа Тиндалл и муж Майк Тиндалл / © Getty Images

Сопровождавший своих дам муж Зары, Майк Тиндалл, выглядел элегантно в сером пиджаке, черных брюках и розовом галстуке, сочетающемся с нарядом его жены.

