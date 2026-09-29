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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Стильная Зара Тиндалл в брючном костюме составила своему мужу Майку компанию на теннисе

В минувшие выходные Майк Тиндалл впервые появился на публике после смерти своего отца Фила Тиндалла.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Майк и Зара Тиндалл с Роджером Федерером

Майк и Зара Тиндалл с Роджером Федерером / © Getty Images

Майк вместе со своей женой Зарой посетили первый день ежегодного мужского теннисного турнира на арене O2 в Лондоне. На трибунах их запечатлели с близким другом и соучредителем мероприятия Роджером Федерером.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Майк сообщил о смерти своего отца Фила в возрасте 80 лет после двадцатилетней борьбы с болезнью Паркинсона.

Принцесса Анна и Фил Тиндалл / © Getty Images

Принцесса Анна и Фил Тиндалл / © Getty Images

«К сожалению, мой отец скончался на прошлой неделе», — сказал он в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby 23 сентября.

Зара составила компанию мужу на этом спортивном мероприятии. Она была одета в пеструю блузку и темно-синий полосатый брючный костюм в сочетании с белыми кроссовками. Через плече у Зары висела черная сумка. Она сделала выразительный макияж и стильную укладку, а также дополнила лук золотыми серьгами-кольцами небольшого размера.

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

Майк Тиндалл тоже был в темно-синем пиджаке, белой рубашке и кремовых брюках со стрелками, а обут в коричневые туфли.

Майк и Зара Тиндалл с Роджером Федерером / © Getty Images

Майк и Зара Тиндалл с Роджером Федерером / © Getty Images

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