Стильно и дорого: как выглядит новое эксклюзивное украшение принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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На мужском финале Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне принцесса Кейт появилась в компании своего мужа принца Уильяма и старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Кэтрин блистала в кобальтово-сине платье миди с бантом от Roksanda, туфлях-лодочках Ralph Lauren цвета капучино и шляпе с лентой от LK Bennett, а также надела солнцезащитные очки Ralph Lauren.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Мы обратили внимание на новое украшение на ее шее. Это была золотая массивная цепочка с круглым кулоном из 9-каратного золота и восьмью маленькими бриллиантами от Daniella Draper.

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Купить можно только подвеску, ее цена более 4250 долларов, а вот цепочка была разработала брендом специально для Кэтрин.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего.

Принцесса Уэльская / © Associated Press