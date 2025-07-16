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Стильно и дорого: как выглядит новое эксклюзивное украшение принцессы Уэльской
Принцесса Уэльская появилась на Уимблдонском теннисном турнире с новым украшением на шее.
На мужском финале Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне принцесса Кейт появилась в компании своего мужа принца Уильяма и старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Кэтрин блистала в кобальтово-сине платье миди с бантом от Roksanda, туфлях-лодочках Ralph Lauren цвета капучино и шляпе с лентой от LK Bennett, а также надела солнцезащитные очки Ralph Lauren.
Мы обратили внимание на новое украшение на ее шее. Это была золотая массивная цепочка с круглым кулоном из 9-каратного золота и восьмью маленькими бриллиантами от Daniella Draper.
Купить можно только подвеску, ее цена более 4250 долларов, а вот цепочка была разработала брендом специально для Кэтрин.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего.