Стильные и красивые: Елена Зеленская в коричневом костюме, Акшата Мурти – в голубом

Первая леди Украины находится с рабочим визитом в Великобритании.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Великобританию встретилась с супругой премьер-министра страны Акшатой Мурти.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата встретила почтенную гостью на пороге Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Там для них участники из Королевского оперного театра исполнили "Песни для Украины", после чего Елена и Акшата пообщались с ними.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Зеленская появилась там в черной шелковой блузке и стильном коричневом костюме, состоявшем из удлиненного жакета, такого же шарфа и широких брюк с разрезами спереди.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с коричневыми остроносыми ботильонами на шпильках. К шарфу Елена прикрепила золотую брошь. В ушах были золотые серьги-пусеты.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж с черной подводкой.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Мурти была одета в бледно-розовый свитер и голубой костюм, состоявший из жакета с двумя пуговицами и штанов-палаццо. Обута Акшата была в серые туфли с белой каймой.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Ее волосы были уложены локонами, на лице был нежный макияж, в ушах были золотые серьги-кольца с жемчугом.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская в жакете от украинского бренда Litkovska и штанах-палаццо побывала на аудиенции у королевы Камиллы.

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