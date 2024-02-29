Стильные и красивые: Елена Зеленская в коричневом костюме, Акшата Мурти – в голубом

Первая леди Украины находится с рабочим визитом в Великобритании.
Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Великобританию встретилась с супругой премьер-министра страны Акшатой Мурти.
Акшата встретила почтенную гостью на пороге Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
Там для них участники из Королевского оперного театра исполнили "Песни для Украины", после чего Елена и Акшата пообщались с ними.
Зеленская появилась там в черной шелковой блузке и стильном коричневом костюме, состоявшем из удлиненного жакета, такого же шарфа и широких брюк с разрезами спереди.
Наряд она скомбинировала с коричневыми остроносыми ботильонами на шпильках. К шарфу Елена прикрепила золотую брошь. В ушах были золотые серьги-пусеты.
Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж с черной подводкой.
Мурти была одета в бледно-розовый свитер и голубой костюм, состоявший из жакета с двумя пуговицами и штанов-палаццо. Обута Акшата была в серые туфли с белой каймой.
Ее волосы были уложены локонами, на лице был нежный макияж, в ушах были золотые серьги-кольца с жемчугом.
Напомним, Елена Зеленская в жакете от украинского бренда Litkovska и штанах-палаццо побывала на аудиенции у королевы Камиллы.
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