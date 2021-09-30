Стильные и спортивные: Кейт и Уильям в Северной Ирландии сыграли в регби

Стильные и спортивные: Кейт и Уильям в Северной Ирландии сыграли в регби

В рамках визита в Северную Ирландию герцог и герцогиня Кембриджские посетили несколько мероприятий.

После визита в Ольстерский университет Кейт и Уильям посетили регби-клуб, где встретились с игроками, тренерами и волонтерами, участвующими в инициативе Sport Uniting Communities. Этот проект является результатом сотрудничества Ирландской футбольной ассоциации, Ольстерской гэльской легкоатлетической ассоциации и регбийного клуба "Ольстер".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

39-летняя Кэтрин сменила свой стильный фиолетовый костюм от Emilia Wickstead, в котором посещала университет на спортивный ансамбль, сочетая куртку Define от Lululemon с классическими брюками и кроссовками New Balance x Sweaty Betty "Vazee".

Герцогиня Кейт / Getty Images

Волосы Кейт были собраны все в тот же высокий хвост, а на лице был легкий макияж. Герцогиня Кембриджская взяла в руки мяч для регби, и сама сыграла, а ее муж принц Уильям, одет в рубашку, синий джемпер и брюки, стоял рядом и что-то подсказывал Кейт во время броска.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Getty Images

Королевская пара понаблюдала за тем, как дети играют в мини-регби, футбол и гэльские игры, а перед отъездом принц Уильям выступил с небольшой речью и поблагодарил всех, кто пришел поприветствовать их.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Getty Images

Днем ранее, напомним, пара посетила премьеру нового фильма "бондианы" в Королевской Альберт-Холле в Лондоне.

Герцогиня Кейти принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

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Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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