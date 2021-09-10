Стильные и улыбчивые: Камилла и Чарльз очаровали образами во время публичного выхода

Стильные и улыбчивые: Камилла и Чарльз очаровали образами во время публичного выхода

Принц Уэльский и его супруга Камилла все еще находятся в Шотландии.

Там королевская пара носит титулы герцога и герцогини Ротсейских. У них состоялся очередной выход в свет, Камилла и Чарльз посетили Дамфрис-хаус, где была представлена инсталляция вязаного искусства, созданная в рамках инициативы Knitwise Фонда принца в сотрудничестве с Фондом Джозефа Эттедги.

Также в деревне Аллоуэй супруги посетили с экскурсией коттедж, в котором в 1759 году родился шотландский поэт Роберт Бернс. Сейчас здание является исторической достопримечательностью.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

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Также герцогиня Корнуольская посетила мероприятие, которое называлось "Женщины в журналистике", и узнала о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются журналистки.

В этот раз на публике 74-летняя Камилла появилась в коротком зеленом жакете с клетчатым воротником и вставками на карманах и такой же юбке длины до колен. Обута герцогиня была в рыжие кожаные туфли на каблуках, а в руках несла прозрачный зонтик. Традиционно несколько браслетов, подвесок и серьги дополняли образ Камиллы. А еще идеальная укладка и легкий макияж.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз был в шотландском килте. Недавно мы сравнивали его образы в килте с детскими фотографиями. Любовь принца Уэльского к этой традиционной одежде в Шотландии не проходит с годами.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла посещают Уэльс (4 фото)

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