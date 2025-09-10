Стильные и яркие: три лучших образа звезд тенниса с чемпионата US Open 2025

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк

Украинская звезда тенниса появилась на чемпионате в ярко-красном наряде от Wilson, бренда, который также разработал ее невероятно красивое свадебное платье.

Марта Костюк / © Associated Press

Наряд Марты включал специальные спортивные шорты-юбку и топ без рукавов, но с молнией. Также спортсмена надела белые кроссовки с красными элементами и украсила красной резинкой волосы — все было стильно, лаконично и продуманно.

Марта Костюк / © Associated Press

Наоми Осака

Японская теннисистка особенно запомнилась, поскольку вышла на корт в луке разработанным для нее брендом Nike. Наряд включал платье с юбкой-баллоном, украшенной рюшем и стразами, а также укороченную ветровку с молнией, которая была полностью декорирована стразами красного цвета. Также Наоми надела кроссовки в тон своего наряда.

Наоми Осака / © Getty Images

Однако это не все детали ее образа, поскольку Осака уже традиционно дополняет лук козырьком и наушниками, которые в этот раз также были усыпаны стразами. Ее волосы украшали красные розы, а сумку красный Лабубу.

Наоми Осака / © Getty Images

Винус Уильямс

Американка удивила нарядом в черно-коричневый принт от Модного дома Pucci, который был разработан креативным директором бренда Камиллой Мичели. Наряд теннисистки вдохновленный предстоящей осенней коллекцией бренда и был разработан с принтом Labirinto.

Винус Уильямс / © Associated Press

Платье Pucci было приталенным сверху и расклешенным снизу, с фестончатым подолом, вырезанным лазером. Платье дополняли шорты строгого кроя с тем же узором, что и платье, и фирменный козырек с завязкой.