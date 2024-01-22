Стильные принцессы: дочери королевы Мэри впечатлели аутфитами на службе

В Орхусский собор королева Мэри и король Фредерик X приехали со своими четырьмя детьми – наследным принцем Кристианом, принцессой Изабеллой, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Сестры и привлекли внимание публики. 16-летняя Изабелла была в голубом шерстяном пальто Prada из гардероба ее матери Мэри. Его принцесса сочетала с широкими черными брюками, черными перчатками и светлым клатчем от Aiayu и таким же клатчем, как у сестры от Aiayu.

Королева Мэри была в этот день в синем платье-пальто на запах от Soeren Le Schmidt, в руках у нее был темно-синий клатч из телячьей кожи Quidam Bags, а обула Мэри замшевые туфли-лодочки в тон Jimmy Choo.

Принц Кристиан, принцессы Жозефина и Изабелла / Фото: Getty Images

Присутствовала на службе и бывшая королева Дании Маргрете II.

Принц Кристиан и королева Мэри / Фото: Getty Images

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