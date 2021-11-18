Стильные принцессы Йоркские посетили приватный ужин в Лондоне

Сестры Йоркские вместе появились на публичном мероприятии.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения вчера вечером побывали на приватном ужине, организованном Софией Блант, супругой музыканта Джеймса Бланта. посвященной выпуску веганских кроссовок Loci, экологически чистой обуви, в поддержку Blue Marine Foundation в Лондоне.

Принцессы Беатрис и Евгения / Getty Images

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Принцесса Евгения надела черное платье с молнией на декольте, которую слегка расстегнула и дополнила наряд высокими сапогами из кожи на каблуках. У нее была аккуратная прическа, легкий макияж на лице и серьги-кольца в ушах. Принцесса Беатрис была в черной блузе, своей любимой юбке, в которой частенько появляется на публике и в черном жакете, обула Беа черные туфли-лодочки на каблуках. Волосы принцесса заколола сзади шпилькой и макияжем лишь подчеркнула свою природную красоту.

Джеймс и Софи Блант и принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Getty Images

Муж Беатрис – Эдоардо Мапелли-Моцци также присутствовал на мероприятии. Они сфотографировались вместе с Джеймсом и Софией Блант.

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