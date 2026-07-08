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Стильные сестры инфанта София и принцесса Леонор посетили мероприятие в Сарагосе
Испанская принцесса Леонор и ее сестра инфанта София посетили серию мастер-классов, посвященных первому вручению грантов «Docentes Referentes» Фонда Иберкаха, в монастыре Нуэстра-Сеньора-де-Когульяда в Сарагосе.
Предполагалось, что это будет третье самостоятельное мероприятие инфанты Софии, но сюрпризом стало присутствие ее сестры принцессы Леонор.
Для своего первого самостоятельного выхода София выбрала летний образ, подчеркивающий ее простоту: переработанная блузка в стиле бохо, синие брюки от Клоди Перло, сшитые из тонкой, струящейся ткани, идеально подходящей для нынешней жары на полуострове, и обула новые белые эспадрильи от мурсийского бренда Picón. Инфанта распустила волосы и сделала легкий макияж.
Ее сестра принцесса Леонор надела в этот день синюю льняную рубашку с короткими рукавами от Zara, белые брюки-клеш и обула белые кроссовки. Волосы принцесса также распустила и сделала макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.