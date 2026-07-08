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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Стильные сестры инфанта София и принцесса Леонор посетили мероприятие в Сарагосе

Испанская принцесса Леонор и ее сестра инфанта София посетили серию мастер-классов, посвященных первому вручению грантов «Docentes Referentes» Фонда Иберкаха, в монастыре Нуэстра-Сеньора-де-Когульяда в Сарагосе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София и принцесса Леонор

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Предполагалось, что это будет третье самостоятельное мероприятие инфанты Софии, но сюрпризом стало присутствие ее сестры принцессы Леонор.

Для своего первого самостоятельного выхода София выбрала летний образ, подчеркивающий ее простоту: переработанная блузка в стиле бохо, синие брюки от Клоди Перло, сшитые из тонкой, струящейся ткани, идеально подходящей для нынешней жары на полуострове, и обула новые белые эспадрильи от мурсийского бренда Picón. Инфанта распустила волосы и сделала легкий макияж.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Ее сестра принцесса Леонор надела в этот день синюю льняную рубашку с короткими рукавами от Zara, белые брюки-клеш и обула белые кроссовки. Волосы принцесса также распустила и сделала макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
238
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