Стильные украшения для отпуска: королева Летиция похвасталась новинкой

Королева Летиция / © Getty Images

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На ней были золотые серьги в форме звезд от Isabel Guarch, которые отлично бы подошли к отпускному сезону на Майорке, куда очень скоро отправится королевская семья.

Это балеарский бренд украшений, чей ювелирный дом был основан в 1957 году. Модель серьг называется Vents, восьмиконечная звезда, вдохновленная розой ветров.

Серьги изготовлены вручную из 18-каратного желтого золота с натуральными бриллиантами. Стоимость такого украшения 1600 евро.

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Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о других любимых украшениях королевы Летиции.

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