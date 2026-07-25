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Стильные украшения для отпуска: королева Летиция похвасталась новинкой
Недавно Ее Величество принимала гостей во дворце Сарсуэла, где и появилась с новыми украшениями в ушах.
На ней были золотые серьги в форме звезд от Isabel Guarch, которые отлично бы подошли к отпускному сезону на Майорке, куда очень скоро отправится королевская семья.
Это балеарский бренд украшений, чей ювелирный дом был основан в 1957 году. Модель серьг называется Vents, восьмиконечная звезда, вдохновленная розой ветров.
Серьги изготовлены вручную из 18-каратного желтого золота с натуральными бриллиантами. Стоимость такого украшения 1600 евро.
Напомним, ранее мы рассказывали о других любимых украшениях королевы Летиции.
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