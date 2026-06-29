Стильный Дэвид Бекхэм приехал на Уимблдон со своей мамой Сандрой

Дэвид Бекхэм и Сандра Бекхэм / © Getty Images

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В первый день теннисного турнира, который стартовал сегодня, Дэвид Бекхэм приехал со своей мамой Сандрой Бекхэм.

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета Бекхэм появился в белой рубашке и светлом классическом костюме, который сочетал с галстуком, а в нагрудном кармане его пиджака был платок. Его мама Сандра надела светло-голубой костюм, в сочетании с белым топом, у нее на шее была золотая подвеска с кулоном с камнем, а в ушах лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами. Женщина сделала укладку и была в очках, а ее ногти были покрыты темным лаком в пастельных оттенках.

Дэвид Бекхэм и Сандра Бекхэм / © Getty Images

На турнир также приехал средний сын Дэвида и Виктории – Ромео вместе со своей девушкой Ким Тернбулл.

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Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

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