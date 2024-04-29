Стильный наследник: принц Жак в кожаной куртке и джинсах появился на мероприятии в Монако

Наследный принц Монако Жак берет активное участие в светской жизни своей семьи.

На днях вместе с родителями – князем Альбером II и княгиней Шарлин, а также своей сестрой принцессой Габриэллой, 9-летний принц Жак посетил 7-й этап гонки E-Prix Монако, который является частью календаря чемпионата мира ABB FIA Formula E.

Принц Жак / Фото: Getty Images

Юный принц выглядел очень стильно и приехал на мероприятие в черной кожаной куртке, сером джемпере, черных джинсах и светло-серых замшевых туфлях.

Маленький голубоглазый блондин так похож на свою мать принцессу Шарлин, которая, кстати, выбрала для светского выхода лук от Louis Vuitton.

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

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