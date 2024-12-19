Стильный принц Жак и яркая принцесса Габриэлла: дети княгини Шарлин посетили открытие елки

Дети княгини Шарлин и князя Альбера привлекли внимание своими праздничными и стильными образами на новом семейном мероприятии.
Вместе с мамой Шарлин и отцом Альбером десятилетние принц Жак и принцесса Габриэлла посетили церемонию открытия рождественской елки в Монако.
На ней принц Жак появился в молочно-белом пальто, с кашемировым шарфом на шее, в синих джинсах и обут в бежевые кеды на липучках, а его сестра принцесса Габриэлла облачилась в красное праздничное пальто и лаковые балетки в тон, а под пальто надела красный свитер с высокой горловиной. На голове у девочки был красный обруч, декорирован красными кружочками вроде бусин, а в ушах были золотые серьги с жемчугом.
Напомним, принц Жак – наследник монакского престола. Ранее мы собрали для вас интересные факты о нем и его сестре, которая старше него на несколько минут.
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