Стильный принц Жак и яркая принцесса Габриэлла: дети княгини Шарлин посетили открытие елки

Вместе с мамой Шарлин и отцом Альбером десятилетние принц Жак и принцесса Габриэлла посетили церемонию открытия рождественской елки в Монако.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

На ней принц Жак появился в молочно-белом пальто, с кашемировым шарфом на шее, в синих джинсах и обут в бежевые кеды на липучках, а его сестра принцесса Габриэлла облачилась в красное праздничное пальто и лаковые балетки в тон, а под пальто надела красный свитер с высокой горловиной. На голове у девочки был красный обруч, декорирован красными кружочками вроде бусин, а в ушах были золотые серьги с жемчугом.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Напомним, принц Жак – наследник монакского престола. Ранее мы собрали для вас интересные факты о нем и его сестре, которая старше него на несколько минут.

Читайте также:

Принц Жак и принцесса Габриэлла - наследники князя Монако (14 фото)