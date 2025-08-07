- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Стильный выход: король Филипп VI носит в отпуске эспадрильи любимого бренда его дочери — Леонор и жены Летиции
Король Филипп VI находясь в отпуске позволил себе немного расслабиться и изменить привычный гардероб.
На выставку Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja в Пальма-де-Майорке монарх приехал в рубашке из денима от Mirto и белых брюках, а обут был в замшевые эспадрильи Calzados Picón — бренда из Мурсии, который так любят его супруга — королева Летиция и дочь — принцесса Леонор.
Модель, которую носил король, получила название Felipe, пишет издание Vanitatis. За день до этого последнего выхода в свет, во время приема в честь представителей балеарского общества в отеле Marivent, королева Летиция и принцесса Леонор также выбрали обувь от Calzados Picón.
Королева дополнила белое платье Tony Bonet золотыми эспадрильями на низкой платформе, учитывая проблемы со стопами, а Леонор выбрала темно-синие эспадрильи, названные в честь ее матери.