Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

На выставку Жоана Миро «Пейзаж Миро» в галерее La Lonja в Пальма-де-Майорке монарх приехал в рубашке из денима от Mirto и белых брюках, а обут был в замшевые эспадрильи Calzados Picón — бренда из Мурсии, который так любят его супруга — королева Летиция и дочь — принцесса Леонор.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Модель, которую носил король, получила название Felipe, пишет издание Vanitatis. За день до этого последнего выхода в свет, во время приема в честь представителей балеарского общества в отеле Marivent, королева Летиция и принцесса Леонор также выбрали обувь от Calzados Picón.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI / © Getty Images

Королева дополнила белое платье Tony Bonet золотыми эспадрильями на низкой платформе, учитывая проблемы со стопами, а Леонор выбрала темно-синие эспадрильи, названные в честь ее матери.

