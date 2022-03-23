Стоит 700 миллионов и может сбивать беспилотники: что известно про яхту Путина

Стоит 700 миллионов и может сбивать беспилотники: что известно про яхту Путина

Роскошные суда российских олигархов "садятся на мель" по всему миру, поскольку санкции начинают кусаться.

Издание Daily Mail пообщалось с мамой капитана яхты "Шахерезада", которая, предположительно, принадлежит Путину.

Капитан Гай Беннетт-Пирс отрицает, что когда-либо видел Путина на борту. Мать капитана Дебби сказала The Daily Telegraph: "Я ни на секунду не допускаю, что Гай будет работать для этого, как бы вы его ни называли,… убийцы".

Однако, как говорится, "все не так однозначно".

Яхта «Шахерезада» / Getty Images

Роскошное судно оборудовано спа-центром, бассейнами, двумя вертолетными площадками, дровяным камином и бильярдным столом, который наклоняется, чтобы уменьшить воздействие волн. 460-футовое судно, говорят, имеет встроенную систему вооружения, способную сбивать беспилотники.

В понедельник журналист-расследователь Мария Певчих и антикоррупционный активист Георгий Албуров заявили, что все члены экипажа из списка, датированного декабрем 2020 года, были русскими, кроме капитана. В видео, опубликованном на YouTube, они утверждали, что часть персонала яхты работала в Федеральной службе охраны России (ФСО) — агентстве, которое обеспечивает безопасность высокопоставленных чиновников, включая Путина.

Активисты, призывавшие итальянские власти конфисковать яхту, заявили, что имеющаяся у них информация доказывает, что она принадлежит Путину. "На ней работают российские госслужащие, военнослужащие, и они регулярно ездят в Италию группой для работы на загадочной яхте", — написал Певчих в Twitter.

Местные жители в Марина-де-Каррара убеждены, что суперяхта принадлежит Путину. 72-летний Джорджио Петри сказал газете: "Конечно, ничего официального нет, но все местные говорят, что владелец яхты Путин".

Яхта «Шахерезада» / Getty Images

Итальянская полиция в настоящее время расследует право собственности на судно.

Итальянская газета La Stampa в ходе расследования, проведенного в прошлом месяце, связала яхту с уроженцем Казахстана Эдуардом Юрьевичем Худайнатовым, бывшим заместителем председателя правления "Роснефти", российской государственной энергетической компании.

Журналист Якопо Якобони, стоявший за этой работой, сказал, что "кажется, что он человек, связанный с ближайшим окружением Путина, но не настолько богатый, чтобы владеть яхтой, подобной "Шехерезаде", сообщает Guardian.

В своем выступлении перед итальянским парламентом Зеленский заявил, что страна должна заморозить все активы, принадлежащие российской элите.

Он настаивал: "Заморозьте их имущество, их счета, их яхты — от "Шахерезады" до самых маленьких".

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