Стоит обратить внимание: три особых аксессуара со свадеб аристократок в 2024 году

Вероятно, ранее, рассматривая фото этих невест, вы не обращали внимания на эти вещи.

2024-й год был не очень богат на свадьбы аристократии, однако несколько подобных мероприятий все же произошло. Зачастую, на таких праздниках наибольшее внимание привлекают свадебные платья невесты, но мы предлагаем взглянуть на другие их аксессуары, которые незаслуженно остались в тени.

Свадьба Оливии Хенсон

Оливия вышла замуж за Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского. Роскошная и богатая свадьба привлекла всеобщее внимание, но мы хотим рассказать о туфлях девушки, ведь они были синими. Их изготовил испанский бренд SILVIA LAGO и сделаны полностью вручную. Украшали туфли большие банты спереди. Это был очень необычный выбор.

Свадьба Хью Гросвенора и Оливии Хенсон / Фото: Getty Images

Туфли Оливии Хенсон / Фото: Getty Images

Свадьба греческой принцессы

Феодора, дочь покойного короля Константина и королевы Анны-Марии, шла под венец в платье Celia Kritharioti с открытыми плечами и расшитом пайетками и бисером, а также была в тиаре и с фатой. Однако несмотря на ее дорогие украшения и платье, особого внимание заслуживала все же фата невесты, ведь ее она одолжила. Эту же кружевную фату Connaught носила королева Дании Мэри в день своей свадьбы. Это семейная реликвия, принадлежавшая ранее принцессе Маргарите Коннахтской.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

Феодора, принцесса Греции / Фото: Getty Images

Свадьба принцессы Марты Луизы

Норвежская принцесса в этом году вышла замуж за скандального шамана. Роскошный праздник состоялся в ее родной стране и под венец она пошла в красивом белом платье и особенной тиаре. Это украшение ей на 18-летие подарил ее дед – король Улаф.

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Читайте также: