Страдала не только булимией: принцесса Диана пять раз пыталась свести счеты с жизнью

Брак принцессы Уэльской с принцем Чарльзом только с виду казался счастливым и прекрасным, на самом же деле принцесса Диана буквально страдала от депрессии в те времена.

В новой книге "Диана. Настоящая история из ее уст" Эндрю Мортона, которому принцесса дала несколько интервью для создания этой биографии, Диана рассказывала о своей булимии и о том, как несчастливый брак влиял на ее ментальное и физическое здоровье.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

"Я думаю, что булимия меня пробудила. Вдруг я осознала, что могу потерять, если махну на все рукой, и стоит ли это? Однажды вечером мне позвонила Кэролайн Бартоломью и сказала: "Ты понимаешь, что, вызывая рвоту, ты лишаешь свой организм калия и магния, и поэтому провоцируешь у себя ужасную депрессию?". Я ответила: Нет. "Ну ведь это очевидно, что ты страдаешь от депрессии. Ты кому-то об этом говорила? Я снова сказала: "Нет". "Ты должна сказать об этом врачу". Я ответила: "Я не могу". Она добавила: "Ты должна, даю тебе один час позвонить своему врачу, а если ты этого не сделаешь, я расскажу всему миру", - таким был один из разговоров принцессы Уэльской прежде, чем она обратилась за помощью к психологу.

Вскоре Диана начала сессии с доктором Морисом Липседжом. Он приходил к ней домой раз в неделю и очень много слушал, что говорила Диана. Об их первой встрече она рассказала следующее:

"Он пришел, милый и очень добрый. Он вошел и спросил: "Сколько раз вы пытались покончить с собой?". Я подумала: "Не верится, что он такое спросил", а потом услышала, как из моих уст прозвучал ответ: "Четыре или пять раз". Он задавал мне всяческие вопросы, и я была с ним совершенно откровенной, мы разговаривали несколько часов, и тогда он сказал: "Я буду приходить к вам каждую неделю на час и мы просто будем все обсуждать".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также именно этот доктор вселил в принцессу Уэльскую мысль о том, что с ней все в порядке.

"С вами все хорошо, дело в вашем муже", - сказал психолог. "И когда он это сказал, я подумала: "Может быть, дело не во мне". Он помог мне восстановить мою самооценку и дал мне книги для чтения. Я читала их, и у меня в голове все время кружились мысли: "Вот так похоже на меня, и это, значит, я не одна такая", - вспоминала этот период своей жизни Диана.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Доктор пообещал Диане, что поборов желание избавляться от съеденного, она увидит кардинальные изменения в себе. И принцесса говорила, что это действительно была очень эффективная терапия, которая помогла ей "будто бы родиться заново".

Ранее мы рассказывали, из-за чего больше всего нервничала на свадьбе с Чарльзом принцесса Диана.

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