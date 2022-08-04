Страх жизни, что это такое и откуда он берется

Каждый из нас имеет свои страхи и все они, как ни странно, родом из детства.

Гештальт-психотерапевт Марина Иванова в своем новом посте в Instagram подробно рассказала о таком понятии, как страх жизни и о его проявлениях.

"Не буду оригинальной, вы уже, наверное, догадались, что с детства. Психика ребенка, как пазл, у него есть потребности в принятии, безопасности, любви родителей, в четких границах, поддержке и т.д. Если какой-то детали пазла не хватило, его место заполнит что-то другое: страх, недоверие, беспомощность… Таким образом, чем больше деталей не хватает, тем больше и ярче проявление страха жизни через те же четыре процесса, о которых мы говорили в предыдущем посте.

И эти проявления обычно выглядят как:

1. День сурка

Каждый день похож на предыдущий, жизнь предсказуема, в ней не происходит ничего нового, яркого, потому что любая новая деятельность вызывает повышение тревоги, поэтому расценивается как опасная, и в итоге человек ее не выбирает. В жизни не происходит ничего интересного, но и не происходит ничего страшного, иллюзорное чувство контроля в этом случае успокаивает.

2. Стратегия избегания

Страх жизни состоит из разных страхов, поэтому в мозге включается защитный механизм: если я буду избегать конфликтов с мужчиной, мы не разойдемся, если я не буду принимать сложные решения, не надо нести ответственность, если я не буду пользоваться лифтом, я там не застряну.

3. Прокрастинация

Если вечно откладывать какое-нибудь дело, не надо будет справляться с последствиями и принимать новые решения.

4. Катастрофическое мышление

Человек выбирает отрицательный сценарий во всех случаях, чтобы быть готовым к худшему, чтобы заранее оправдать провал или прокрастинацию.

5. Страх быть собой

Хотеть чего-то значит быть живым, а делать что-то способствует тому, чтобы быть заметным. Потому безопаснее себя не понимать, ничего не достигать, быть как все.

6. Тревожные расстройства и депрессия

Тревога скрывает человека от жизни, он является механизмом избегания жизни в целом, а депрессия это как результат этого расстройства.

7. Созависимые отношения

Быть собой пугает до безумия, поэтому проще с кем-то, или вообще жить за кого-то. Такие люди обычно знают, как жить правильно кому-то другому, но свою жизнь жить так и не начинают".

Напомним, ранее мы говорили с Мариной Ивановой о войне, страхах и точках опоры и попросили ее рассказать о том, как людям жить во время этих жутких террористических актов против гражданского населения и что можно сделать, чтобы испытывать хоть какую-то опору под ногами в это тяжелое время.

Читайте также: