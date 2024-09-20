Странная привычка принца Эндрю: чем занимается герцог Йоркский в своем особняке Royal Lodge

Принц Эндрю живет в особняке Royal Lodge в Виндзорском парке и, как мы уже писали ранее, выселяться оттуда не планирует.

Считается, что сын покойной королевы Елизаветы II любит кататься верхом по территории своего особняка и его часто во время этих прогулок фотографируют папарацци. А бывшая корреспондент BBC Дженни Бонд рассказала, что у Эндрю есть еще одна странная привычка, которой он уделяет "большую часть своего времени", - пишет Mirror.

Принц Эндрю на прогулке 5 апреля 2024 года в Лондоне / Фото: Getty Images

"Кажется, Эндрю проводит большую часть своего времени либо разъезжая по огромному поместью верхом на лошади, либо, как сообщается, сидя перед большим экраном, наблюдая за прямой трансляцией взлета и посадки самолетов».

В интервью OK! эксперт добавила: "Это не очень хорошо выглядит. Поэтому очевидный ответ — убедить его переехать в пустующий коттедж Фрогмор, который был отремонтирован для принца Гарри и его жены Меган, но они покинули его по просьбе короля Чарльза III после того, как переехали в США.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Как известно, король Чарльз уже некоторое время пытается выселить своего брата из Royal Lodge, но Эндрю настроен решительно бороться за особняк, который арендовал сроком на 75 лет и живет там со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

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