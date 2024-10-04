Странная просьба принца Уильяма к королеве Елизавете II накануне свадьбы Гарри и Меган: о чем она была

Принц Уильям никогда не скрывал, что был против скоропалительного брака своего младшего брата с американской актрисой.

Говорят, Уильям просил покойную королеву Елизавету II прояснить один вопрос перед тем, как принц Гарри женился на Меган Маркл. Считается, что разногласия между некогда близкими братьями начались после свадьбы, но некоторые полагают, что на самом деле трещины стали заметны в преддверии большой свадьбы в Виндзоре.

Принц Уильям и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Уильям и другие королевские родственники были обеспокоены быстрым решением Гарри жениться. Это привело к тому, что Уильям высказал одну просьбу своей бабушке, а именно, он просил, чтобы Меган не давали разрешения носить украшения его матери - принцессы Дианы.

Об этом в своей книге "Кэтрин, принцесса Уэльская: Биография" написал автор Роберт Джобсон. Он утверждает, что Уильям просил покойную королеву Елизавету дать ему заверения в том, что Меган не будет разрешено носить какие-либо украшения принцессы Дианы, пишет express.co.uk.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"К тому времени, как Уильяма утвердили в качестве шафера, отношения с Гарри ухудшились. Мне сказали, что он все еще был обеспокоен этим браком и запросил у королевы заверения в том, что невеста Гарри не будет носить никаких украшений принцессы Дианы, хотя его собственной жене было разрешено их носить".

Свадьба Меган и Гарри состоялась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре и была ошеломительно успешной. И хотя Меган не надела ни одного из украшений Дианы во время свадебной церемонии, она появилась с аквамариновым кольцом Дианы на вечернем приеме.

Меган Маркл и принц Гарри в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о любимых украшениях герцогини Сассекской.

Меган Маркл с кольцом Дианы и принц Гарри в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

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