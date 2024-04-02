Странное прозвище, которое дали принцессе Диане ее сестры: каким оно было

Диана Спенсер росла в окружении двух старших сестер и младшего брата. Сестры были рядом с леди Ди и в преддверии ее свадьбы с наследником престола – принцем Чарльзом.
В книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", принцесса рассказывала, как буквально не отменила свадьбу за несколько дней до этого важного в ее жизни дня.
Дело было в том, что накануне свадьбы Диана узнала о том, что Чарльз подарил Камилле браслет, на котором были переплетены буквы G и F (Гледис и Фред) – тайные прозвища Чарльза и Камиллы. Она очень расстроилась. Ее охватила ярость из-за этой ситуации.
"Он подарил браслет в обед в понедельник, а в среду мы поженились", – вспоминала Диана.
В тот злосчастный понедельник будущая принцесса обедала с сестрами.
"Я не могу выйти за него замуж, я не могу этого сделать, это совершенно неслыханно", - сказала она им. На что сестры ответили: "Ну, плохие дела, герцогинька (так Диану называли дома), твое лицо уже на кухонных полотенцах, ты слишком поздно ты спохватилась".
Свадьба Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза таки состоялась 29 июля 1981 года. Но союз этот никогда не был построен на любви.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким было первое впечатление Дианы Спенсер от принца Чарльза.
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