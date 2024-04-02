Странное прозвище, которое дали принцессе Диане ее сестры: каким оно было

Диана Спенсер росла в окружении двух старших сестер и младшего брата. Сестры были рядом с леди Ди и в преддверии ее свадьбы с наследником престола – принцем Чарльзом.

В книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", принцесса рассказывала, как буквально не отменила свадьбу за несколько дней до этого важного в ее жизни дня.

Дело было в том, что накануне свадьбы Диана узнала о том, что Чарльз подарил Камилле браслет, на котором были переплетены буквы G и F (Гледис и Фред) – тайные прозвища Чарльза и Камиллы. Она очень расстроилась. Ее охватила ярость из-за этой ситуации.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Он подарил браслет в обед в понедельник, а в среду мы поженились", – вспоминала Диана.

В тот злосчастный понедельник будущая принцесса обедала с сестрами.

"Я не могу выйти за него замуж, я не могу этого сделать, это совершенно неслыханно", - сказала она им. На что сестры ответили: "Ну, плохие дела, герцогинька (так Диану называли дома), твое лицо уже на кухонных полотенцах, ты слишком поздно ты спохватилась".

Свадьба Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза таки состоялась 29 июля 1981 года. Но союз этот никогда не был построен на любви.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 год / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, каким было первое впечатление Дианы Спенсер от принца Чарльза.

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