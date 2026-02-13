Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Ранее мы рассказывали о странном хобби экс-принца Эндрю коллекционировать плюшевых медведей. Его коллекция внушительная, а бывшие сотрудники Эндрю, в частности его горничная Шарлотта Бриггс ранее утверждала, что на кровати принца лежали 72 мягкие игрушки и их необходимо было каждый раз складывать в правильном порядке.

После того как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был изгнан из Роял Лож, в его новом доме в Сандрингеме не нашлось места для его коллекции. Издание Daily Mail пишет, что Эндрю взял с собой в свой новый дом только одного плюшевого медведя, а остальные мягкие игрушки, а также другие вещи и мебель были отправлены на хранение «по практическим соображениям».

Как ранее сообщил изданию Heatworld инсайдер, бывший герцог, бережно хранил свою любимую коллекцию плюшевых мишек.

«Он полностью очеловечил их, до такой степени, что убежден, что переезд из Роял-Лодж доставит им много хлопот, потому что, как он говорит, это и их дом тоже», — сообщил источник.

«Похоже, что вынужденный переезд довел его до полного нервного срыва, потому что он постоянно говорит людям, что медведи не справятся с переменами, словно он переносит на них свои собственные эмоции, как маленький ребенок».

Экс-принц Эндрю и его новый дом на ферме Марш / © Associated Press

Остается неясным, будет ли его коллекция временно размещена на лондонском складе или же она станет постоянным местом хранения из-за нехватки места на ферме Марш, где вскоре поселится опозоренный и изгнанный герцог.