Странность экс-принца Эндрю: почему брат короля коллекционировал плюшевые игрушки и не смог перевезти их в свой новый дом

В новом доме бывшего герцога Йоркского в Сандрингеме нет места для его коллекции из 60 плюшевых мишек.

Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Ранее мы рассказывали о странном хобби экс-принца Эндрю коллекционировать плюшевых медведей. Его коллекция внушительная, а бывшие сотрудники Эндрю, в частности его горничная Шарлотта Бриггс ранее утверждала, что на кровати принца лежали 72 мягкие игрушки и их необходимо было каждый раз складывать в правильном порядке.

После того как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был изгнан из Роял Лож, в его новом доме в Сандрингеме не нашлось места для его коллекции. Издание Daily Mail пишет, что Эндрю взял с собой в свой новый дом только одного плюшевого медведя, а остальные мягкие игрушки, а также другие вещи и мебель были отправлены на хранение «по практическим соображениям».

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Как ранее сообщил изданию Heatworld инсайдер, бывший герцог, бережно хранил свою любимую коллекцию плюшевых мишек.

«Он полностью очеловечил их, до такой степени, что убежден, что переезд из Роял-Лодж доставит им много хлопот, потому что, как он говорит, это и их дом тоже», — сообщил источник.

«Похоже, что вынужденный переезд довел его до полного нервного срыва, потому что он постоянно говорит людям, что медведи не справятся с переменами, словно он переносит на них свои собственные эмоции, как маленький ребенок».

Экс-принц Эндрю и его новый дом на ферме Марш / © Associated Press

Экс-принц Эндрю и его новый дом на ферме Марш / © Associated Press

Остается неясным, будет ли его коллекция временно размещена на лондонском складе или же она станет постоянным местом хранения из-за нехватки места на ферме Марш, где вскоре поселится опозоренный и изгнанный герцог.

