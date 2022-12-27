Странный поступок принца Эндрю удивил королевских поклонников в Сандрингеме

Принц Эндрю вместе с членами своей семьи посетил рождественскую службу в Сандрингеме в этом году и привлек внимание журналистов странным поступком.
Герцог Йоркский, который был замешан в крупном сексуальном скандале, сказал мерзнувшей королевской поклоннице в толпе "встать на газету", чтобы согреться.
Когда Эндрю болтал с людьми, которые пришли поприветствовать королевскую семью, он внезапно спросил одну женщину, не замерзла ли она. А когда она ответила, что замерзает, герцог сказал: "Вы знаете, что фокус в том, чтобы принести газету? Встаньте на газету, и вы утеплите свои ноги".
Леди, которая стояла со своей собакой, явно не ожидала получить совет, сказала "спасибо", прежде чем Эндрю ушел.
Как написало издание Daily Mail, местный житель, который снимал это на видео, сказал: "Все это было действительно странно".
Отметим, что никто не ожидал увидеть на этой королевской прогулке принца Эндрю, который больше не является старшим членом семьи и не исполняет никаких королевских обязанностей. Герцог шел позади высокопоставленных членов семьи, когда толпы людей выстроились вдоль дороги возле церкви святой Марии Магдалины на традиционной рождественской службе в Норфолке.
Приглашение Эндрю было воспринято некоторыми как потенциальная оливковая ветвь со стороны короля Чарльза III по отношению к опальному герцогу.
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