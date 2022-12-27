Странный поступок принца Эндрю удивил королевских поклонников в Сандрингеме

Принц Эндрю вместе с членами своей семьи посетил рождественскую службу в Сандрингеме в этом году и привлек внимание журналистов странным поступком.

Герцог Йоркский, который был замешан в крупном сексуальном скандале, сказал мерзнувшей королевской поклоннице в толпе "встать на газету", чтобы согреться.

Когда Эндрю болтал с людьми, которые пришли поприветствовать королевскую семью, он внезапно спросил одну женщину, не замерзла ли она. А когда она ответила, что замерзает, герцог сказал: "Вы знаете, что фокус в том, чтобы принести газету? Встаньте на газету, и вы утеплите свои ноги".

Леди, которая стояла со своей собакой, явно не ожидала получить совет, сказала "спасибо", прежде чем Эндрю ушел.

Принц Эндрю в Снадрингеме, 2022 год / Фото: Getty Images

Как написало издание Daily Mail, местный житель, который снимал это на видео, сказал: "Все это было действительно странно".

Отметим, что никто не ожидал увидеть на этой королевской прогулке принца Эндрю, который больше не является старшим членом семьи и не исполняет никаких королевских обязанностей. Герцог шел позади высокопоставленных членов семьи, когда толпы людей выстроились вдоль дороги возле церкви святой Марии Магдалины на традиционной рождественской службе в Норфолке.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Приглашение Эндрю было воспринято некоторыми как потенциальная оливковая ветвь со стороны короля Чарльза III по отношению к опальному герцогу.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

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