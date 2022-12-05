Страсти из-за титула принца Филиппа: почему король Чарльз III не исполняет последнюю волю своего отца

Из-за титула герцога Эдинбургсого бушуют такие страсти. Говорят, что Чарльз не хочет давать титул своему младшему брату принцу Эдварду и намерен пожаловать титул своей внучке принцессе Шарлотте.

Теперь короля Чарльза обвиняют в том, что он относится к своему младшему брату Эдварду, как к второстепенному члену семьи, то есть, несколько пренебрежительно.

Король Чарльз и принц Эдвард на похоронах отца принца Филиппа / Фото: Associated Press

Издание express.co.uk пишет, что короля Чарльза III предупредили, что его постоянный отказ предоставить своему младшему брату титул герцога Эдинбургсого может вызвать негативную реакцию и возмущение в королевской семье.

Редактор Daily Mail Ричард Кей сказал, что Чарльз будет сопротивляться призывам предоставить Эдварду титул герцога Эдинбургского. Первоначально титул был обещан Эдварду его покойным отцом принцем Филиппом в надежде, что Чарльз передаст титул после смерти королевы. То есть, когда станет королем. И покойная королева, и бывший герцог Эдинбургский заявили, что, по их мнению, титул будет передан принцу Эдварду "в должное время". Говорили об этом и в те дни, когда принц Филипп находился в больнице за несколько месяцев до своей смерти весной 2021 года.

Известно, что принц Эдвард взял себе титул Уэссекский после свадьбы с Софи Рис-Джонс в 1999 году, но он не несет никакой особой ценности. "Уэссекс — это место, которого на самом деле не существует, а Эдинбург — солидный город, столица одной из четырех стран Великобритании, - говорит мистер Кейт.

Принц Эдвард и графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Пока что титул остается у короны и король никак им еще не распорядился. Говорят, он хочет контролировать этот титул. Возможно, какие-то перемены произойдут ближе к дате коронации короля, которая состоится 6 мая 2023 года. Или титул таки пожалуют принцу Эдварду в день его рождения в марте.

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